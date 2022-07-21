В МИД рассказали, зачем РФ фейки о хищении западного оружия в Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Россия распространяет ложные сообщения о якобы нецелевом использовании западного оружия, чтобы сорвать его поставки, сообщает Европейская правда.

"В то время как наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении". территории Украины" , – написал Николенко в Twitter.