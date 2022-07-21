В украинской разведке назвали цель ВСУ на фронте в ближайшие месяцы

ВСУ должны остановить наступательный темп России к осенне-зимнему периоду, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

"Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим-не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп РФ, соответственно другие операции планируются за тем же самым непосредственным приказом верховного главнокомандующего о проведении операций" , — отметил он.

Скибицкий добавил, что союзники Украины понимают это и поставляют на фронт больше военной техники.

По его словам, это уже позволило уничтожить большое количество пунктов управления и заставить врага отвести свои склады от линии фронта.

20 июля в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов РФ на временно захваченных и оккупированных территориях. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американские РЗСО позволили стабилизировать ситуацию на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также сказал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.