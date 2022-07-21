ГСЧС: в Краматорске под завалами нашли погибшего, могут быть еще люди

Под завалами школы в Краматорске, которая была разрушена во время обстрела города российскими оккупантами в четверг, 21 июля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2-х человек. Проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются" , — говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары по Бахмуту и Краматорску. В Бахмуте был разрушен рынок.