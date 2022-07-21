Иран заявил о готовности поставлять оружие в "дружественные страны"

Армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА. Подобное оружие руководство страны могло бы продать своим партнерам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий командующего Сухопутными войсками Ирана Киомарса Хейдари для Tasnim news.

Генерал доложил о разработке современных беспилотников которые используются в дальней и трансграничной разведке, а также в боевых действиях.

Он также рассказал о структурных изменениях в армии Ирана, которые дадут возможность быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия.

"Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны" , - заявил генерал Хейдари.

Напомним, что ранее Белый дом докладывал о визите российских чиновников на аэродром в центре Ирана. Целью визитов по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, был обзор беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Позже Иран заявил, что не продавал никакого оружия российской армии и выступает против эскалации войны в Украине.