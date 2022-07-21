Нардеп: Коломойский, Рабинович и Корбан лишены гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нескольких человек, включая олигарха Игоря Коломойского, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана, сообщает Деловая столица.

Указ обнародовал в своем Facebook народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Нардеп обнародовал скрин указа №502/2022 от 18 июля, согласно которому было прекращено украинское гражданство 10 человек, среди которых Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Вадим Рабинович.