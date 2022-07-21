Белый дом: Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Американский лидер получил положительный тест сегодня утром, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Белый дом.

Байден дважды ревакцинирован и пока испытывает очень легкие симптомы. После того, как пришел положительный тест, он изолировался в Белом доме.

Президент продолжит работать онлайн и примет участие в запланированных мероприятиях через Zoom.

"Он начал принимать Паксловид. В соответствии с рекомендациями CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности" , - говорится в сообщении.

Последний предыдущий тест президента на COVID был сделан во вторник, тогда у него был отрицательный результат.

Напомним, что 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом и встретилась с президентом США и его супругой.