Лукашенко назвал условие окончания войны в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине прекратиться, если украинское руководство перестанет угрожать России, сообщает Деловая столица.

Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP, сообщает белорусское провластное издание "Белта".

"Это все (окончание войны) зависит от Украины. Сейчас особенность момента заключается в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну" , — убежден диктатор.

По мнению Лукашенко, Украина должна сесть за стол переговоров, а НАТО и США должны дать гарантии, что Киев не будет угрожать России и не будет иметь определенных видов вооружений. В ответ Россия будет гарантировать безопасность Украины.

При этом диктатор убежден, что Россия не вернет Украине оккупированные территории.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Вооруженные силы Украины в попытке нанести удар по военным объектам Беларуси.

На следующий день диктатор заявил, что союз Беларуси и России уже давно создал единую армию, а он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

12 июля Александр Лукашенко заявил, что страны Запада, которыми "дирижируют" США, якобы готовят нападение и на Россию, и на Беларусь.