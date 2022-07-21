В Минобразования рассказали, как будет проходить обучение с 1 сентября

В Украине с 1 сентября, с начала нового учебного года, форма организации образовательного процесса будет зависеть от ситуации безопасности в конкретном регионе и населенных пунктах. Министерство образовании и науки рекомендует по возможности ввести смешанный формат в школах, сообщает РБК-Украина.

Об этом 21 июля рассказал глава МОН Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Какой формат обучения

Чиновник обращает внимание, что в тех общинах, где нет достаточного уровня безопасности, учеба в оффлайне не начнется.

Также, по условию начала образовательного процесса, во время сигнала воздушной тревоги дети должны переходить в убежище.

"Расписание занятий и продолжительность определяет заведение, форма организации образовательного процесса будет определяться в каждом обществе отдельно" , - отметил Шкарлет.

Министерство ратует, по возможности, ввести смешанную форму обучения в школах. Но решение будет приниматься совместно с родителями, говорит министр.

Для тех, кто выберет онлайн обучение, будут организованы отдельные специализированные классы, добавил Шкарлет.

Какая ситуация с бомбоубежищами

Говоря о количестве бомбоубежищ в школах, чиновник рассказал, что сейчас их более 23%, но "с каждым днем ​​ситуация улучшается", и нынче учебные заведения "проходят определенный аудит безопасности".

Переход с оффлайна на дистанционку

По словам главы МОН, даже при наличии в школе оборудованного убежища, родители могут отказаться от очного обучения ребенка и продолжить образовательный процесс дистанционно. Такое решение родители могут принимать не коллективно, а лично, при этом ни один ребенок не будет отчислен и отстранен от обучения.

"Не нужно никаких собраний. Для каждого родителя ребенок является самым ценным сокровищем. Если родители опасаются вести ребенка в школу - нужно сообщить об этом руководстве, которое обязано обеспечить доступ к образовательному процессу в режиме онлайн" , - подчеркивает Шкарлет.

Он добавил, что после трагедии в Виннице желающих перевести на онлайн-обучение детей стало больше.

"Пока нет смысла собирать петиции, это можно решить в каждой конкретной школе и общине" , - говорит министр.

Учеба в университетах

Обучение в вузах начнется в разные даты. Для студентов из временно оккупированных территорий (ВОТ) и зон боевых действий, которые учились на платной основе и потеряли финансовую возможность продолжить обучение, будут созданы условия для бесплатного получения образования.

"Правительство приняло распоряжение о компенсации расходов заведениям высшего образования за обучение соискателей по ВОТ и территориям активных боевых действий, которые временно потеряют возможность продолжать оплату. Пока это почти 14 тысяч студентов, компенсация из резервного фонда будет осуществлена" , - рассказал Шкарлет.

Также чиновник сообщил, что дети погибших защитников и защитниц Украины в немедленном порядке будут переведены на места госзаказа. Студентов-беженцев станут переводить на бюджет (в случае наличия свободных мест).