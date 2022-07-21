Глава МИД Венгрии совершил не анонсированный визит в Москву: о чем говорили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил в четверг ранее не анонсированный визит в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа и обсудить войну в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Magyar Hang.

На совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции Сийярто заявил, что в Европе энергетический кризис, а Венгрия должна обеспечить себя газом для отопительного сезона.

"Заполнение хранилищ природного газа происходит по плану, у нас сейчас заполненность 27,3%, чего достаточно для энергобезопасности при нормальных условиях" , – сказал он.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт хочет получить дополнительные 700 миллионов кубометров голубого топлива, но в нынешних условиях получить его не из России не может, поэтому обратился с этой просьбой.

В свою очередь Лавров подтвердил просьбу Сийярто о дополнительной поставке газа в Венгрии и заявил, что ее рассмотрят. Он также посетовал на "русофобскую политику Вашингтона", которая вредит двусторонним отношениям с Венгрией.

Кроме того, главы МИД побеседовали и о войне в Украине. По словам Сийярто, разрешить конфликт без дипломатического урегулирования не удастся, а для Венгрии важна бесперебойная поставка газа.

По словам же российского министра, Запад рано или поздно осознает контрпродуктивность "накачки Украины оружием".

Петер Сийярто является одним из немногих западных политиков, посетивших РФ после того, как она напала на Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике санкционную политику ЕС.