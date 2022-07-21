Лукашенко разрешил заочно судить выехавших за границу беларусов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми разрешил заочно судить белорусов по уголовным делам, находящимся за границей, сообщает Европейская правда.

"Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за пределами Беларуси и уклоняются от явки в орган, ведущий уголовный процесс" , – говорится в сообщении на сайте Лукашенко.

К преступлениям, по которым может совершаться заочный суд в Беларуси, относятся, в частности, "акт терроризма, геноцид, наемность, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования или участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям".

"Предусмотренные законом изменения направлены на обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступные деяния, укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, обеспечение законности и стабильности судебных решений по уголовным делам" , – считают в пресс-службе Лукашенко.

Как сообщалось, в парламенте Беларуси зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить КГБ страны возможность ограничивать право выезда на срок до шести месяцев, если это "противоречит интересам национальной безопасности".