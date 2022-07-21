Арахамия рассказал, когда в Украине появится новый генпрокурор

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия очертил сроки назначения нового генерального прокурора. По его словам, это должно произойти в ближайшие 10 дней, сообщает Деловая столица.

Об этом Арахамия заявил 21 июля.

В то же время он добавил, что новый чиновник должен будет в первую очередь выполнить прямое распоряжение президента Владимира Зеленского – назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Арахамия отметил, что эти задачи должны быть решены в течение 10 дней.

"Для того чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок" , – сказал он.

Напомним, 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Соответствующее представление в парламент направил Зеленский. В тот же день глава государства подписал указ об увольнении Венедиктовой.

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что теперь Венедиктовой дадут новую должность – на дипломатическом фронте.