В США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

Американские сенаторы Джим Риш и Бен Кардин представили проект, признающий действия России в Украине, в частности, депортации и умышленное убийство мирного населения, геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета Сената по иностранным делам.

"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом" , — сказал Риш.

"Если бы вы смогли пройти по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как я в прошлом месяце, и послушать рассказы о том, что сделали русские солдаты, это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, являющиеся военными преступлениями, по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое" - подчеркнул он.

"В течение пяти месяцев мир видел жестокую, неоправданную и совершенно бессмысленную войну, которую российский диктатор развязал против Украины" , - сказал Кардин.

"Россия пытается уничтожить не только людей и здания Украины, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а должны понести ответственность" - заявил сенатор.

Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.