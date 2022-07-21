Лукашенко рассказал о роли Беларуси в войне России против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал в интервью агентству Франс Пресс, цитируемое белорусским агентством "Белта"

По словам Лукашенко, Беларусь "ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине". Он также признал, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но это было сделано вроде бы "с превентивной целью".

"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен сидеть и ждать, пока на голову белорусского народа ракеты начнут падать? Нет".

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я".

"Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем".