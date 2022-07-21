У Эрдогана назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

Канцелярия президента Турции в четверг подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу в Стамбуле, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Yeni Safak.

Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне, не уточняется.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что договоренность об экспорте зерна из Украины будет финализирована уже на этой неделе.

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.