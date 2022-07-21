Зеленский впервые в истории побеседовал с главой Коста-Рики

Президент Владимир Зеленский провел первый в истории государства телефонный разговор с главой Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Они говорили о санкиях против России, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Зеленского в твиттере.

"Первый в истории телефонный разговор с президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблесом. Поблагодарил за поддержку Украины в международных организациях, в частности, в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ. Продолжаем ужесточать антивоенную коалицию в Латинской Америке! ".

Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку ???????? в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022