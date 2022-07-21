Подоляк предложил россиянам сделать следующий "жест доброй воли"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил россиянам в качестве следующего жеста доброй воли покинуть Херсон, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Подоляка в твиттере.

"Актуальный сейчас "жест доброй воли" — Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная бавовна, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".

"Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии".

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