В МИД Украины прокомментировали предстоящие переговоры с РФ в Стамбуле
Украинская делегация поддержит на переговорах по экспорту украинского зерна в Турции только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов страны, сообщает Новое время.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.
Он подтвердил, что 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.
"Украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", — подчеркнул он.
Ранее в администрации турецкого президента заявили, что Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна. Генсек ООН Антониу Гутерриш также примет участие в финальных переговорах вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом.