Зеленский: есть существенный потенциал для продвижения на фронте

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 21 июля, заявил, что у Украины есть существенный потенциал для продвижения на фронте, сообщает Новое время.

21 июля состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, в котором участвовали руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава МВД Денис Монастырский, а с передовой подключился командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Зеленский рассказал, что во время заседания обсуждалась ситуация на передовой и вопрос поставок новейших вооружений украинской армии, чтобы увеличить интенсивность ударов по российским оккупантам. Также присутствовавшие определили задачи на нескольких направлениях для укрепления позиций.

"Участники заседания ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь" , — подчеркнул президент.

В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе. По словам министра обороны Алексея Резникова, стороны договорились «держать интригу» относительно новых поставок вооружений.