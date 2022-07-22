ISW: РФ не изменила темп продвижения после оперативной паузы

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы, сообщает Украинская правда.

Российские войска совершили несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

The #Russian operational tempo is not markedly different from the pace of Russian offensive operations during the official operational pause; Russian forces are unlikely to be able to take significant ground in the coming weeks.Read the latest: https://t.co/B859IOHRtX pic.twitter.com/3Rt1JUvW7v — ISW (@TheStudyofWar) July 21, 2022

Российские войска продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.

Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы. Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, по всей вероятности, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Институт, ссылаясь на собранные данные, предполагает, что российские войска, по всей вероятности, будут продолжать использовать свои резервы низкоточных советских систем оружия, но решимость этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS останется ограниченной.

Ключевые выводы аналитиков ISW: