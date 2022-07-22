NYT: Украина частично разминирует свои порты

Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда с зерном в международные воды со своими людьми во главе экипажей. Об этом, со ссылкой на The New York Times, сообщает Корреспондент.

"До сих пор одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Черного моря для сдерживания российских военных кораблей. В конце июня (генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш изложил основные элементы соглашения, предложенного Организацией Объединенных Наций и Турцией, которое решит эту проблему" , - говорится в материале.

По словам трех высокопоставленных правительственных чиновников, на которых ссылается издание, генсек ООН заявил, что "украинцы согласились удалить только несколько мин и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны".

Потом, как указано, иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, откуда они будут отправлены в конечные пункты назначения.

В газете напоминают, что проверку судов, направляющихся в порты Украины, обеспечит Турция.