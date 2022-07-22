Генштаб: ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов

В Генеральном штабе ВСУ сообщают﻿, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 39000 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1704 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,

артиллерийских систем - 863 (+4) ед,

РСЗО - 251 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 713 (+3),

крылатые ракеты - 167 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,

специальная техника - 72 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.