Табачный гигант планирует уйти из РФ до конца года

Генеральный директор компании Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке – производитель популярных марок сигарет L&M и Marlboro и бездымных систем нагрева табака Iqos – уйдет из РФ до конца 2022 года, сообщает Экономическая правда.

По его словам, свернуть бизнес - это "достаточно сложный процесс", завершить его компания сможет до конца года.

Ольчак добавил, что российский рынок для Philip Morris седьмой по величине, а доля продукции табачной компании на российском рынке составляет 27%. PMI в марте заявила, что приостановит инвестиции в России и сократит производство в стране из-за войны в Украине.

PMI – один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке: компания производит сигареты марок Marlboro, L&M, Parliament и других, системы нагрева табака Iqos и альтернативные системы доставки никотина.

Кроме того, компания Philip Morris – крупнейший налогоплательщик в РФ. В 2020 году она уплатила в бюджет страны 4,8 млрд дол.

Сообщалось, что совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.