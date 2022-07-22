В ФРГ назвали сроки поставки Киеву системы IRIS-T

Обещанная Украине система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заяивла глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T-одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И да, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше" , - рассказала Бербок.

Она подчеркнула, что поставки оружия и в целом помощь Украине "это не гонки по месту в рейтинге".