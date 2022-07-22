ОВА: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, есть жертвы

Российская армия накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, также обстреляла Никополь. Есть жертвы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также войска РФ дважды обстреляли из РСЗО Никополь, выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть порывы газопровода и водовода, разрушен железнодорожный путь.

В Покровской общине враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света.

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В Апостолове семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города, они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется.