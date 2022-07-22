Обстрел Харькова: количество погибших возросло

Обстрел Харькова: количество погибших возросло
Фото: Facebook

В Харькове возросло количество погибших в результате вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"Также 21 июля после обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, 21 июля утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.

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