Разведка Британии: РФ использует ПВО для наземных атак из-за нехватки ракет

Британская разведка в своём ежедневном отчете информирует, что Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для ударов по наземным целям, сообщает Украинская правда.

"Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а расчеты систем будут мало подготовлены для таких миссий" , – говорится в заявлении.

Также упоминается, что 21 июля губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, энергетических объектов и складских помещений.