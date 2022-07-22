Регионы: Ракетный удар по Краматорску, обстрел Николаевщины и Сумщины

Согласно данным областных администраций, оккупанты минируют дороги на Херсонщине, продолжают обстреливать Черниговщину, Сумщину и Николаевщину, а на Днепропетровщине враг попал ракетами в школы, сообщает Украинская правда.

В Сумской области враг обстрелял Белопольскую, Шалыгинскую и Зноб-Новгородскую общины. В Эсманьской общине в четверг вечером зафиксировали 6 прилетов из артиллерии. Жертв и разрушений нет.

За минувшие сутки в Черниговской области зафиксировали 5 обстрелов приграничных территорий из минометов, реактивных систем, артиллерии. Жертв и разрушений нет.

В Днепропетровской области захватчики обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. По предварительной информации, в Никополе есть один погибший, а также повреждены десять частных домов, локальный водовод и газовод. Разрушен железнодорожный путь.

В Зеленодольской общине разрушены два дома. В Покровской общине враг нанес удар по складам, в результате чего два села остались без света. В городе Апостолово оккупанты обстреляли три школы. Всего зафиксировали 7 прилетов, предварительно известно о 8 пострадавших.

Харьковщина: враг ночью обстрелял Харьковский район, в селе Рогань повреждено двухэтажное здание, которое не эксплуатируется. За прошедшие сутки россияне постоянные обстреливали Чугуевский район. Горели хозяйственные постройки, авто, дома. Пострадавших нет.

В Луганской области россияне нанесли два ракетных и два авиаудара, совершили семь артобстрелов, два из которых — с применением минометов. На некоторых направлениях оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, что есть возможность применить танковый резерв. Вблизи Верхнекаменки постоянно идут бои, так как россияне пытаются выйти на админграницу области. За прошедшие сутки ВСУ отбили штурм оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ, в результате чего враг понес потери и отошел.

Донетчина: враг нанес мощный удар "Искандером" по Краматорску, в результате чего погибли три человека, повреждена пятиэтажка и 85 домов, разрушена школа. Ночью и утром россияне обстреляли Марьинку, Павловку и Торецкую общину. Повреждена подводная линия электропередач 110 кВт между Константиновкой и Бахмутом, в результате чего большая часть Торецкой общины обесточена. За сутки в области погибли 5 человек и 10 получили ранения.

В Николаевской области вражеским обстрелам подверглась Первомайская община. Враг попал в здание магазина и гаражный кооператив в Первомайском. Утром зафиксированы обстрелы села Новониколаевка, преимущественно на открытых территориях. Пострадавших нет. Также россияне нанесли удары в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Вечером 21 июля и утром 22 июля — обстрелы села Широкое, в результате чего повреждены сельскохозяйственные здания. Без пострадавших. Продолжаются обстрелы по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области ситуация напряженная: на грани уничтожения находятся десятки сел Бериславского района, боевые действия идут и в тергромадах Каховского и Херсонского районов. Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском, рассказывают о минировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Каждый день из-за установленных мин гибнет скот, который были вынуждены выпустить мирные жители из-за отсутствия воды и эвакуации.

Уже почти неделю оккупанты осуществляют проверку гаражей в Херсоне. По словам жителей города, русские военные ищут оружие. На улицах областного центра – блокпосты, также появляется все больше российских патрульных.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Киевской