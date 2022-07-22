ГУР: РФ использует родственников украинских пленных для пропаганды

Главное управления разведки Минобороны сообщает﻿ о том, что в последнее время участились попытки РФ использовать родственников украинских военнопленных для дезинформационных спецопераций.

"Такие действия со стороны оккупанта построены на использовании глубочайших человеческих чувств: любви к близким и попытке вернуть их домой. Близких наших защитников побуждают ехать на территорию враждебного государства, где они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давдения враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленных" , — говорят в ГУР.

Координационный штаб по обращению с военнопленными отмечает: такие действия со стороны родных и близких пленных не способствуют процессу освобождения. Напротив, во многих случаях это усложняет переговоры и отдаляет дату освобождения. Информация о самих пленных, их побратимах и месте службы создают реальную опасность как для самих попавших в плен людей, так и для Украины в целом.

"Помните: близкие пленного, приехавшие на территорию врага – идеальный инструмент для шантажа самих пленных и проведения информационных операций против Украины. Их настоящая цель – разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуаций и подрыв национальной безопасности Украины" , — предупреждают разведчики.

Консультационная линия Координационного штаба по обращению с военнопленными работает и номером (095) 412 74 24 (понедельник-пятница с 10:00 до 16:00).

Обратиться в приемную Координационного штаба по обращению с пленными можно по телефону: (044) 425 12 09 (понедельник-пятница с 9:00 до 17:00). Адрес приемной: Киев, ул. Спасская, 37.