WSJ: ЕС убрал из санкционного списка российского титанового гиганта

По информации The Wall Street Journal Евросоюз в последнюю минуту заблокировал предложение о внесении в санкционный список российского металлургического предприятия ВСМПО-Ависма при согласовании последнего пакета санкций против России, сообщает Новое время.

Как пишет издание, против такого шага выступили Франция и другие государства-члены ЕС из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана в блок.

Как отмечает издание, ВСМПО-Ависма является важным поставщиком титана для крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов Airbus.

Как пишет WSJ, изначально ВСМПО планировалось добавить в список связанных с обороной российских компаний. Евросоюз планировал ограничить продажу титановому гиганту товаров двойного назначения и военного назначения.

Компания поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей, в том числе самолетов, участвовавших в войне в Украине. Она частично принадлежит подсанкционной российской оборонной компании Ростех, которая производит оружие для российских вооруженных сил.

Как пишет издание, европейские чиновники уже несколько месяцев обсуждают возможность распространения существующих запретов на российское сырье на титан, палладий и никель.

По словам дипломатов, в ходе обсуждений с высокопоставленными официальными лицами других государств-членов Франция выразила обеспокоенность по поводу любых действий Европейской комиссии, которые могут поставить под угрозу импорт титана в Европу. По словам этих же дипломатов, позицию Франции поддержали Германия и Испания. Все три страны являются акционерами авиастроительного гиганта Airbus.

По данным Airbus, Россия поставляет до половины титана для аэрокосмической промышленности по всему миру. Сама компания закупает у российского титанового гиганта около 65% своего титана.

При этом отмечается, что титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: в 2020 году экспорт составил $415 млн по сравнению с $16 млрд для железа и стали.