Порт Роттердама сообщил об остановке контейнерных перевозок в РФ

В порту Роттердама заявили об остановке контейнерных перевозок в Россию и из нее. В то же время поставки российской наливной нефти в Индию через этот порт выросли, сообщает Новое время.

"Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие" , — говорится в сообщении порта.

В заявлении говорится, что в преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Также в порту Роттердама отметили, что война в Украине привела к резкому росту импорта угля и СПГ, поскольку европейские страны ищут альтернативу российскому газу.

В то же время объем перевалки сырой нефти увеличился, а нефтепродуктов снизился. Перевалка железной руды, сельскохозяйственных грузов и контейнеров была ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В порту рассказали, что в первом полугодии 2022 перевозки наливных грузов выросли на 4,6%. Перевозки сырой нефти увеличились на 4,3% за счет поставок российской нефти через Роттердам, в частности, в Индию.

Ранее сообщалось, что контейнерный импорт в Россию обвалился на 60% с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По итогам первого квартала 2022 года датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S недополучила $718 млн из-за вторжения России в Украину.

Из-за вторжения компания A.P. Moller-Maersk решила полностью отказаться от ведения бизнеса в России.