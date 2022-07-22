Экспорт украинского зерна: Шойгу прибыл в Стамбул на подписание соглашения

В турецкий Стамбул прибыл министр обороны России Сергей Шойгу на подписание соглашения по экспорту украинского зерна, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что соглашение от Турции и РФ подпишут главы военных ведомств двух стран.

Телеканал TRT сообщает, что соглашение от Украины подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков, возглавляющий украинскую делегацию.

Документ будет подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, 21 июля канцелярия президента Турции подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины по морскому пути будет подписано в пятницу 22 июля в Стамбуле.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.