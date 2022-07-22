Кабмин признал неудовлетворительной работу правления Нафтогаза с кредиторами

Кабинет министров признал неудовлетворительной работу правления Нафтогаза Украины по изменению кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.﻿ Об этом говорится в распоряжении КМУ № 625-р от 21 июля 2022 года, сообщает Новое время.

Кабмин обязал Нафтогаз заключить договор с Kondor Finance на установленных правительством условиях (в распоряжении они не указаны).

Кроме того, Нафтогаз обязали согласовывать с правительством все свои действия по заключению сделки с Kondor Finance.

Ранее, 7 июля Кабмин разрешил Нафтогазу изменить кредитные условия с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance.

Как сообщалось, Нафтогаз обратился к держателям его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.