NYT: США обсуждают передачу Украине штурмовиков и обучение пилотов

По информации издания New York Times, руководство ВВС США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog, сообщает Новое время.

Издание отмечает, что в этой идее много смысла как с точки зрения потребностей Украины, так и для интересов американских ВВС.

Штурмовики А-10 разрабатывали в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего — для борьбы с советскими танками и артиллерией.

США не первый год пытается избавиться от А-10. Это высвободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов с более разнообразными целями, которые в большей степени отвечают представлениям американских стратегов о возможных военных конфликтах, где могут участвовать США. Но Конгресс заблокировал все попытки вывести А-10 из эксплуатации.

В последние месяцы бывшие официальные лица работали с украинскими и американскими чиновниками, чтобы обсудить возможность отправки Украине хотя бы части парка А-10. Однако на данный момент любые планы по их отправке в Украину остаются только предположениями.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в своих заявлениях на этой неделе допускал возможность передачи А-10 Украине.

Начальник штаба американских BBC генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности в Аспене прямо не говорил об А-10, но допустил возможность передачи Украине боевых самолетов.