Нацбанк: Украина получила от партнеров $12,7 млрд

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от международных партнеров $12,7 млрд, больше всего поступило в июне-июле, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"С начала войны международные партнеры объявили объем финансовой поддержки страны на уровне более 27 млрд долл. Эти средства направляются на обеспечение основных потребностей бюджета. Сейчас бюджет Украины получил 12,7 млрд долл. Наибольший объем Украина получила в течение июня-июля, это более 6 млрд долл. США" , - рассказал Шевченко.

Он добавил, что за счет эмиссии НБУ за период марта-июня было профинансировано более 50% дефицита бюджета.