Цены на бензин и дизель выросли после повышения курса доллара

Некоторые украинские АЗС уже отреагировали ростом цен на топливо после решения НБУ курс на 25% до 36,57 гривен за доллар. В то же время крупнейшие сети пока не подняли цены, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, рост цены зафиксирован в сети Prime (35 действующих АЗС). Там бензин марки "А-95" с улучшенными показателями качества подорожал на 4 грн и теперь стоит 52 грн/л, на дизельное топливо цена выросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 и 6,5 грн/л, до 55 и 59 грн/л, подорожали бензин и ДТ соответственно в ровенской сети "Олас" (10 АЗС).

В сети "Катрал" (9 АЗС) цена на бензин выросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДТ - до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, подняла цену на дизельное топливо Chipo (56 АЗС).

Кроме того, на 1-2 грн/л в сторону увеличения откорректировали цены Mango (26 АЗС) и "Рур груп" (8 АЗС).

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что, розничные цены на топливо в Украине могут остаться стабильными несмотря на повышение официального курса доллара к гривне на 25%.