Данилов отреагировал на заявление Европола о "контрабанде оружия из Украины"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил﻿, что Украина ожидает предметного разговора с представителями Европола, один из которых накануне заявил о "признаках контрабанды оружия из Украины", сообщает Зеркало недели.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами по заявлениям о существующих якобы случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании" , - говорится в сообщении.

Данилов обратил внимание на то, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием Россией масштабной информационной спецоперации MakZim по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников.

Он подчеркнул, что операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ за счет поступления западного современного вооружения.

21 июля пресс-секретарь Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием, "тяжелым военным вооружением" и товарами военного назначения, вывезенными из Украины. Также в Европоле появилась информация о возможном хранении оружия и боеприпасов вдоль границы Украины для дальнейшей контрабанды в ЕС.