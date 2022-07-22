СБУ: арестованы дополнительные активы Медведчука и его жены

Сотрудники СБУ арестовали дополнительные активы Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Решением суда наложен арест, в том числе на:

корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн

банковские счета на 1,3 млн. грн

два земельных участка площадью 3 и 5 га

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ" , - говорится в сообщении.

Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко.

СБУ получила доказательства, что управление ими осуществлялось из РФ, и установила весь список этих российских субъектов.