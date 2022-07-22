СБУ задержала агента ГРУ, планировавшего пытать и расстреливать украинцев

В Житомирской области в результате спецоперации задержали агента главного управления генерального штаба РФ (ГРУ), сообщает Новое время.

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник передавал россиянам разведданные касательно месторасположение военных объектов ВСУ и одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

"Получившуюся информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых „расстрельных групп“ для пыток и убийств местных жителей" , — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.