ВОЗ: в Европе от экстремальной жары уже погибли более 1700 человек

В результате экстремальной жары, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1700 человек в Испании и Португалии, сообщает Европейская правда.

Об этом в пятницу заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

"За последние десятилетия сотни тысяч человек погибли в результате сильной жары во время тепловых волн, которые часто сопровождались лесными пожарами. В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 ненужных смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии" , – говорится в заявлении Клюге.

Среди других последствий жары в Европе представитель ВОЗ упомянул лесные пожары, которые охватили Северную Европу и уничтожили более 40 домов в Лондоне, а также общее влияние высоких температур на самочувствие людей с хроническими болезнями.

"События этой недели снова указывают на отчаянную необходимость общеевропейских действий для эффективной борьбы с изменением климата – всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как здоровью людей, так и самому существованию человечества" , – считает Ганс Клюге.

Он призвал правительства стран мира "продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в выполнении глобального Парижского соглашения по изменению климата".

Как сообщалось, большая часть Западной Европы страдает от изнурительной жары, во многих странах побиты температурные рекорды и бушуют масштабные пожары.

Температурные рекорды были зафиксированы в Великобритании, Дании, Швеции и других европейских странах.