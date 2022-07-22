Советник мэра: оккупанты временно перекроют въезд и выезд из Мариуполя
Россияне временно перекроют въезд и выезд из оккупированного Мариуполя, а также усилят проверки, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.
Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу".
По его словам, причиной усиления ограничений является "плохая ночь для оккупантов в Бердянске", где они понесли большие потери.
Напомним:
- В Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра.
- Во временно оккупированном Мариуполе сотрудники завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий саботаж".