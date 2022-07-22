RMF24: Польша примет на лечение еще около 30 украинских военных

На следующей неделе спецпоезд доставит на лечение в Польшу дополнительных украинских военных, которые были ранены в войне с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет RMF24.

Первая такая перевозка с начала российской агрессии против Украины состоялась 18 июля. 31 раненого украинского военного и сопровождающих санитарным поездом перевезли из Перемышля в Варшаву.

"Пострадавшие доставлены в больницы Люблинского, Мазовецкого и Лодзинского воеводств" , - сообщили в Минздраве.

Состояние пациентов стабильное. Сейчас большинство военных проходят реконструктивное лечение, то есть восстановление частей тела, поврежденных во время боя. Затем их ждет реабилитация.

Реалистический сценарий предполагает, что в ближайшее время подобные группы из 30 солдат будут перевозить в Польшу санитарным поездом раз в неделю.

19 июля глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что первой задачей Группы гуманитарной и медицинской помощи была транспортировка и отправка раненых военных из Украины в польские больницы.

Группа гуманитарной и медицинской помощи была создана в 2022 году для операций по спасению и эвакуации граждан Польши, пострадавших в результате аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также мер по медицинскому обеспечению, связанных с оказанием помощи гражданам Польши и членам их семей.