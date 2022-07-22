Украина вводит безвизовый режим с одной из стран Центральной Америки

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что граждане Украины и Гватемалы с действительными паспортами для заграничных поездок смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, в прошлом году Украина ввела безвизовый режим с Перу.

При этом с 1 июля 2022 года из-за военного вторжения отменен безвиз с Российской Федерацией.