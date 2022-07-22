Мэрия Никополя объявила вознаграждение за поиск предателей
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги, сообщает Украинская правда.
Об этом Евтушенко сообщил в Telegram.
"Проводите гражданское задержание, вызываете полицию, передаете задержанного им. Передаете информацию о таком лице в полицию или в частные сообщения на моей странице ФБ.
В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете эквивалентную сумму 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания".
По словам мэрии, их интересуют:
- Операторы квадрокоптеров
- Люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.
- Люди, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру
- Люди, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.
Предыстория:
- Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.
- Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.
- Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.
- Раньше глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.