Мэрия Никополя объявила вознаграждение за поиск предателей

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги, сообщает Украинская правда.

Об этом Евтушенко сообщил в Telegram.

"Проводите гражданское задержание, вызываете полицию, передаете задержанного им. Передаете информацию о таком лице в полицию или в частные сообщения на моей странице ФБ.

В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете эквивалентную сумму 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания".

По словам мэрии, их интересуют:

Операторы квадрокоптеров

Люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.

Люди, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру

Люди, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

Предыстория: