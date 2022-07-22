ГУР: ВСУ нанесли удар по позиции оккупантов возле Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли удар по палаточному городку и технике россиян возле Запорожской АЭС, сообщает Новое время.

Видео работы военных ГУР Минобороны опубликовало в Youtube.

«Украинские военные ювелирно отработали по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе палаточный городок и технику оккупантов, в частности авто с зенитными установками и БМ-21 Град.

По данным разведки, в результате атаки было уничтожено 3 оккупанта и 12 получили травмы, а палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.