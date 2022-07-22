В Никополе предупредили о новых возможных ударах со стороны РФ
Председатель Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска, возможно, готовятся к новому обстрелу города из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.
"Есть информация об активизации РСЗО на противоположном берегу (Днепра – ред.). Возможно, снова планируется обстрел.
На всякий случай – оставьте улицы. Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят в водохранилище или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями.
Этот совет в первую очередь касается жителей городов, сел, поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища.
Наибольшую актуальность он имеет для города Никополь".
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