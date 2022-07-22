Джонсон провел телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили

Офис премьера Великобритании сообщил, что Борис Джонсон в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Джонсон, в частности, премьер-министр приветствовал сегодняшнее подписание соглашения о вывозе зерна из Украины через Черное море и прекращении блокады России.

"И премьер-министр, и президент Зеленский отметил необходимость полного выполнения соглашения всеми сторонами" - говорится в сообщении.

Также британский премьер очертил недавние шаги, предпринятые Великобританией для усиления сопротивления Украины, в частности, обучения тысяч украинских военных в Великобритании.

"Великобритания работает над расширением этой учебной деятельности, в том числе путем привлечения международных партнеров" - отметили у британского премьера.

Лидеры Британии и Украины обсудили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными на Донбассе, включая британцев.

Кроме того, Джонсон подчеркнул необходимость того, чтобы президент играл надлежащую роль в поддержке надлежащей судебной системы в Украине.

Еще одной темой разговора стал песенный конкурс Евровидения.

"Премьер-министр и президент Зеленский рассказали о том, что продолжаются дискуссии о проведении Евровидения в следующем году. Премьер-министр подчеркнул, что где бы ни проводилось Евровидение, это должно быть событие, которое прославляет и чествует страну и народ Украины" - говорится в сообщении.

Также Джонсон заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Британии, несмотря на то, кто станет следующим премьер-министром.