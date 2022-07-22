Буданов: Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье

Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов непризнанном Приднестровье, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"Я поддерживаю стремления Молдовы избавиться оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле" , - отметил он.

Напомним, сегодня так называемый "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что оккупированный регион намерен в будущем присоединиться к России.