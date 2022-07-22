Источники: Италия против планов Брюсселя сократить потребление газа

Италия выразила оппозицию по плану Европейской комиссии по чрезвычайным ситуациям с газом, который базируется на сокращении потребления на 15%, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Ansa со ссылкой на дипломатические источники.

Рим выступает против масштабов сокращения, того факта, что оно будет обязательным, и того факта, что оно будет одинаковым для всех, сообщили источники.

Италия импортирует большую часть своего газа и больше зависит от газа для производства электроэнергии, чем другие страны ЕС.

Накануне стало известно, что Испания, Португалия и Греция против планов Еврокомиссии.

Напомним, Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Комиссия настоятельно призывает все государства-члены начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения в частных зданиях.