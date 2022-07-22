СМИ: Греция вызвала посла Украины из-за "санкционных угроз" Киева

Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Украины Сергея Шутенко якобы из-за того, что Афины раздражены угрозами Киева наложить санкции из-за деятельности греческих компаний в России, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на источники пишет греческое издание Το Βήμα.

По данным газеты, Украина якобы "почти на ежедневной основе" направляет МИД Греции дипломатические ноты с просьбой объяснить, почему семь греческих компаний работают в России, несмотря на ее полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Деятельность этих компаний якобы не подпадает под санкции ЕС.

В нотах Киев якобы угрожал Афинам санкциями, из-за чего греческий МИД и вызвал украинского посла Шутенко. Тот, по данным Το Βήμα, утверждал, что просто перенаправил ноту по требованию своей страны и не имел объяснений по поводу источников информации о деятельности греческих компаний.

"Высокоуважаемые дипломатические источники подчеркивают в разговоре с Το Βήμα, что ряд украинских требований вызвали обеспокоенность и неудовлетворение Афин. По их словам, Киев потерял всякую меру того, о чем и как просит" , – говорится в материале.

Среди таких якобы требований Украины называют прекращение освещения национальным греческим телевидением пророссийских позиций, что якобы "вызывало абсолютно негативную реакцию на всех уровнях".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что частные греческие компании "являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытягивают Россию из удавки нефтяного эмбарго".