ОВА: российские оккупанты обстреляли из "Градов" Запорожскую область
Вечером 22 июля российские оккупанты выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух в Telegram.
"Громкие взрывы, что было слышно в областном центре вечером – это результат вражеской атаки из системы "град".
По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское".
В селе Новопавловка Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего два человека были госпитализированы.