ОВА: российские оккупанты обстреляли из "Градов" Запорожскую область

Вечером 22 июля российские оккупанты выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух в Telegram.

"Громкие взрывы, что было слышно в областном центре вечером – это результат вражеской атаки из системы "град".

По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское".

В селе Новопавловка Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего два человека были госпитализированы.